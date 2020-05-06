Евросоюз ожидает глубочайшая в истории рецессия

По его словам, экономический спад на территории ЕС в 2020 году составит 7,4%, а в зоне евро - 7,7%. Восстановление экономики начнется только в следующем году, однако, как отмечает Джентилоне, «оно не позволит компенсировать спад».

По сообщению Euronews, когда в ряде европейских стран были объявлены карантинные меры, Еврокомиссия ожидала, что производство товаров и услуг упадет в худшем случае на 2,5%, но эти данные были неофициальными. Позднее эти цифры многократно пересматривались в сторону увеличения, но также неофициально. А сегодня, 6 мая, Еврокомиссия обнародовала первый официальный прогноз того, что ожидает европейскую экономику в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что коронавирус и карантин погрузили европейскую экономику – вторую по размеру в мире после американской – в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. Согласно данным Евростата, экономика ЕС сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года, и такими темпами за год падение составит 13%, а Европа недосчитается почти 2 трлн евро. Однако учитывая, что карантин был введен в ЕС только в марте, и основной удар по карману граждан и бизнеса придется на второй квартал, то общий ущерб будет еще больше, если распространение вируса не прекратится во второй половине года и экономика не начнет восстанавливаться. Европейский центробанк прогнозирует падение ВВП по итогам года на 12% в еврозоне. В нее входят 19 стран, они дают 85% экономики Евросоюза, или 12 трлн из 14 трлн евро общего ВВП.