В Польше отменили президентские выборы

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся. Как пишет Polska Agencja Prasowa , об этом заявили лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин.

Качиньский и Говин объяснили, что решение было принято «в связи с отказом оппозиции от всех конструктивных предложений, позволяющих провести президентские выборы этого года в конституционные сроки», партии «Право и справедливость» и «Соглашение» подготовили решение, которое обеспечит полякам возможность участвовать в демократических выборах».

По их информации, после ожидаемой отмены выборов Верховным судом в связи с тем, что они не были проведены, спикер сейма (нижняя палата парламента Польши - V) объявит новые президентские выборы как можно скорее. При это новые выборы в интересах безопасности граждан в связи с эпидемиологической ситуацией будут проводиться по почте.

Ранее нижняя палата польского парламента приняла предложенный партией «Право и справедливость» закон о заочном голосовании на выборах президента. 5 мая верхняя палата (сенат) отклонила этот закон. Однако сейм может преодолеть вето сената большинством голосов.

По данным министерства здравоохранения, в Польше зафиксировано 14 740 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 700 заболевших.