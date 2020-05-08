Уровень безработицы в США достиг 14,7%

Уровень безработицы в США по итогам апреля составил 14,7%, показав самое глубокое падение со времен Великой депрессии 1933 года, сообщает The New York Times .

Согласно отчету департамента труда, в апреле работу потеряли 20,5 млн американцев. При этом данные не учитывают людей, часы работы которых сократились или которые оказались в отпусках без содержания.

В феврале, перед началом вспышки коронавируса в стране, уровень безработицы составлял 3,5% - самом низком за десятилетия.

Во время кризиса 2008-2009 годов уровень безработицы достигал 10%. В период Великой депрессии уровень безработицы составлял около 25%, напоминает The New York Times.

США - мировой лидер по числу зараженных коронавирусом (1,29 млн.) и его жертв (77 тысяч). Администрация президента Дональда Трампа настаивает на необходимости скорейшего отказа от ограничений, что должно позволить быстрее восстановить экономику. При этом решение о снятии карантинных ограничений и возобновлении работы предприятий принмиается на уровне штатов.