Air Astana призывает отменить справку о прохождении теста на COVID-19

Авиакомпания Air Astana призывает власти Казахстана отменить обязательное прохождение ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию перед полетами, так как это делает их недоступными для населения. Кроме того, стоимость теста ставит под угрозу возобновление деятельности дочерней компании – Fly Arystan, сообщили Vласти в пресс-службе авиаперевозчика.

Как пояснили в Air Astana, в первую очередь необходимость отмены справок на COVID-19 для авиапассажиров связана с экономической целесообразностью.

«Высокая стоимость тестов – от 11,5 до 20 тыс. тенге делает полеты воздушным транспортом не доступными для населения. Так, стоимость билетов Fly Arystan начинается от 4 тыс. тенге. Возобновление рейсов Fly Arystan будет возможно только после отмены требования по прохождению пассажирами тестов на COVID-19», - пояснили в авиакомпании.

Здесь также привели аргументы, что требований по наличию справок на СOVID-19 нет практически нигде в мире, за исключением отдельных стран, таких как Объединенные Арабские Эмираты. Однако там эти тесты бесплатные.

«В аэропорту Дубай после прохождения термометрии на входе в терминал аэропорта только у пассажиров с повышенной температурой берутся экспресс-тесты без дополнительных расходов для пассажиров», - привели пример в пресс-службе.

Кроме того, пояснили здесь, на борту самолета существует минимальный риск заражения по сравнению с любыми другими местами общественного пользования. В частности, исследование, проведенное Международной Ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) с января по март 2020 года, показало, что «риск заражения на бортах современных самолетов минимальный».

«Это обусловлено особенностями циркуляции воздуха (сверху вниз – V), забором воздуха извне и установленными на современных самолетах воздушных фильтрах HEPA, как в операционных блоках и инфекционных больницах. Выводы исследования – достаточными мерами на воздушном транспорте являются применение индивидуальных средств защиты (индивидуальные маски) пассажирами и сотрудниками, контактирующими с пассажирами, термометрия в терминалах, дистанцирование при прохождении регистрации, усиленная дезинфекция терминалов и салонов самолета», - заверили в Air Astana.

Вместе с тем, добавили в пресс-службе, срок ожидания результата теста не гарантирует отсутствие заражения пассажира в течение семи дней до полета. А требование о наличии справки на коронавирус обязательно только для авиаперевозок и отсутствует для других видов транспорта.