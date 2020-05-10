После снятия режима ЧП карантин в столице останется – акимат

Снятие режима ЧП в Казахстане 11 мая не означает, что будет снят карантин. Например, вокруг столицы останутся блокпосты, а общественный транспорт если и начнет ходить, то только 12 мая. Но окончательное решение будет принято на заседании госкомиссии под председательством президента, сообщила Vласти пресс-секретарь акимата города Акмарал Олжабаева.

«11 мая в столице также будет действовать режим карантина. Это означается, что разрешается деятельность только тех предприятий, перечень которых утвержден ранее», - сказала Олжабаева.

Он подчеркнула, что блокпосты вокруг столицы в понедельник сняты не будут, и общественный транспорт не запустят.

«Как ранее говорил глава города Алтай Кульгинов, акимат планирует предложить госкомиссии рассмотреть вопрос возобновления работы общественного транспорта в столице. Но так как заседание госкомиссии завтра, 11 мая, следовательно, на нем будут рассматриваться меры, которые будут действовать с 12 мая. Но завтра, по крайней мере с утра, общественный транспорт ходить не будет», - подчеркнула пресс-секретарь.