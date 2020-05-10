После снятия режима ЧП карантин в столице останется – акимат

Послабления если и будут, то только с 12 мая
Тамара Вааль, Vласть
Снятие режима ЧП в Казахстане 11 мая не означает, что будет снят карантин. Например, вокруг столицы останутся блокпосты, а общественный транспорт если и начнет ходить, то только 12 мая. Но окончательное решение будет принято на заседании госкомиссии под председательством президента, сообщила Vласти пресс-секретарь акимата города Акмарал Олжабаева.
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