В Ухане второй день подряд регистрируют локальные заражения

В китайском городе Ухань после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения, сообщает РИА Новости . За сутки здесь подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19.

Все пятеро пациентов первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные. Китайские власти не включают в статистику носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, и переквалифицируют их в подтвержденные случаи только тогда, когда у них проявляются симптомы.

Всего за минувшие сутки в провинции выявили 11 новых бессимптомных случаев, а в целом по всей провинции под наблюдением врачей остаются 615 бессимптомных носителей вируса.

После 4 апреля в Ухане не сообщалось о новых случаях заражения. 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Накануне власти КНР сообщили, в Ухане был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных носителей вируса.

За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 134 случая заражения коронавирусом, из них 50 339 – в Ухане, 4 512 скончались, в том числе 3 869 – в Ухане.