Акиматам разрешат снять множество ограничений при снижении уровня прироста новых случаев коронавируса до 7%

Так, в областях, в столице, Алматы и Шымкенте при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение недели жителям разрешается свободный выход из дома, но обязательно в маске при совместных прогулках 2-х и более человек и соблюдением социальной дистанции. Также им разрешено посещать парки, скверы и площади, набережные «без развлекательных объектов» и группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции. Кроме этого, разрешается въезд/выезд между регионами (авиарейсы) с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных главным государственным санитарным врачом на транспорте; въезд/выезд из населенного пункта для посещения дачи или загородного дома.

При тех же условиях – прирост заболеваемости COVID-19 не более 7 % в течение 7 дней – возобновляется деятельность продовольственных рынков и непродовольственных магазинов площадью до 2 тыс. кв. м с ограничением режима работы с 10:00 до 17:00, работа непродовольственных рынков (вне зданий); деятельность спортивных объектов (проведение учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек), работа объектов культуры, но только индивидуальные и групповые репетиции до 30 человек, других объектов по оказанию услуг населению, исключающих скопление и длительный и тесный контакт.

Также возможно возобновление работы дежурных групп в дошкольных организациях, образовательных центров, кружков, но только по записи и с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей (термометрия), детских кабинетов коррекции – по предварительной записи и с проведением контроля состояния здоровья сотрудников и детей и отстранением сотрудников и детей с признаками ОРВИ.

Кроме того, в столице Алматы и Шымкенте, а также в областях при достижении уровня прироста заболеваемости COVID-19 не более 7% в течение 7 дней возобновляется работа общественного транспорта с ограничениями и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Вместе с тем остается запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; запрет деятельности ТРЦ, кинотеатров, театров, выставок, и других объектов с массовым скоплением людей, а также религиозных объектов.

Постановление вступило в силу с 00:00 часов 11 мая.

В Шымкенте в последнюю неделю прирост новых случаев колебался в пределах 1-3%, в Алматы - от 1,5 до 7%. В столице прирост в течение недели был неровным - от 2 до 13 процентов.