Карантинные ограничения в Казахстане будут сниматься постепенно – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании госкомиссии по ЧП в понедельник, заявил, что карантинные ограничения в стране будут сниматься постепенно.

«Сегодня на всей территории страны прекращается действие режима чрезвычайного положения. Однако в ряде регионов сохраняется угроза заражения. Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения. Поэтому карантинные ограничения будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в каждом регионе», - процитировал Токаева его пресс-секретарь Берик Уали.

На заседании комиссии, которое прошло утром, обсуждались дальнейшие шаги по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Заявление Токаева, сделанное им на заседании комиссии, обещают опубликовать в ближайшее время.

Действие режима чрезвычайного положения, введенного 16 марта, завершилось в ночь на понедельник.