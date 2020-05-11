Прорывные предприятия обрабатывающей промышленности в Казахстане будут кредитовать под 3%

Перечень отраслей, которым будут предоставлены отсрочки по платежам, будет расширен, а прорывные обрабатывающие предприятия страны получат кредиты не более чем под 3%. Об этом в понедельник в ходе заключительного заседания государственной комиссии по обеспечению режима ЧП заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает сайт Акорды. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в сегодняшних условиях необходимо доверие инвесторов и бизнеса к национальной валюте и денежно-кредитной политике. В связи с чем необходимо снизить спекулятивные атаки на нацвалюту.

Как подчеркнул президент, для поддержки национального бизнеса в условиях падения спроса, снижения рыночной стоимости активов и залогов крайне важно использовать инструмент гарантирования кредитов фондом «Даму».

«Гарантии фонда будут распространены на займы, выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию оборотных средств», - сказал Токаев, напомнив, что его объем составляет 600 млрд тенге и при необходимости будет увеличен.

Для расширения кредитования экономики, по словам главы государства, агентством по регулированию и развитию финрынка приняты меры по ослаблению пруденциальных нормативов и снижению давления на ликвидность, что позволило высвободить в банковском секторе около 600 млрд тенге, которые должны быть направлены в экономику страны.

Вместе с тем, добавил глава государства, необходимо выработать дополнительный комплекс временных пруденциальных мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику. Отдельного внимания, по его словам, требует микро- и малое предпринимательство, возможности которых полноценно пользоваться стандартными банковскими продуктами «сильно ограничены».

«Поручаю предусмотреть специальные меры для малого бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса». Правительство и «Атамекен» должны определиться по объему финансирования данного направления», - поручил в этой связи Токаев.

Еще одной мерой поддержки бизнеса, по его мнению, станет расширение перечня отраслей, которым банки и другие финансовые организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам. В него должны быть включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, информация и связь, образование и здравоохранение.

«Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность остается нашим приоритетом. Для реализации долгосрочных проектов в этом секторе нужно обеспечить дополнительную капитализацию банка развития Казахстана. Кроме того, за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей, можно создать фонд развития промышленности. Его работа будет направлена на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%», - заявил он.

Кроме того, в условиях усиленной конкуренции за иностранный капитал Казахстану следует перейти на прямую работу с каждым держателем капитала. В этой связи предстоит разработать индивидуальные меры поддержки для каждого инвестора на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом.

«В рамках этой важной работы правительство должно обеспечить режим стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях. Предстоит активизировать использование потенциала Международного финансового центра «Астана» для привлечения инвестиций и развития фондового рынка. Это особенно важно в свете предстоящей приватизации госактивов», - уточнил глава государства.

По его мнению, следует также обеспечить доступ казахстанских предпринимателей к использованию преимуществ английского права и арбитража МФЦА при решении бизнес-споров. Важно также начать работу по поэтапному переводу отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям, из иностранных юрисдикций в МФЦА.

«Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если наши собственные компании выбирают иностранные юрисдикции, - объяснил он. – Правительство, МИД и загранпредставительства должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА. Администрация центра работает над новой стратегией до 2025 года. В текущих непростых условиях ключевую роль приобретает доверие инвесторов, бизнеса к национальной валюте, денежно-кредитной политике. В этой связи чрезвычайно важно добиться уменьшения спекулятивных атак на национальную валюту. Это задача Национального банка и Агентства по регулированию финансового рынка».