Правительство Казахстана больше не будет полагаться на нефтяные доходы

Из-за низкой цены на нефть Казахстан больше не будет полагаться на нефтяные доходы, а республиканский бюджет планируется пополнять за счет увеличения налоговой базы, сообщил в понедельник в ходе брифинга в правительстве первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов.

«До конца год мы запланировали (в бюджете – V) цену на нефть на уровне 20 долларов за баррель. Это означает, что мы не планируем каких-либо поступлений от нефтяного сектора. В следующем году также мы планируем, что цена на нефть будет не на много выше этой величины. Соответственно, это говорит о том, что правительство в своей работе не будет полагаться на нефтяные доходы, а будет работать над увеличением налоговой базы в несырьевом секторе», - заявил Смаилов.

В целом, напомнил он, при последнем уточнении республиканского бюджета ненефтяной дефицит был увеличен с 7% к ВВП до 10,8% к ВВП.

«Фактором этого роста стало увеличение гарантированного трансферта из Нацфонда. Но это разовая акция. Мы придерживаемся концепции необходимости сбережения средств в Нацфонде. Поэтому правительством будут приняты меры по снижению этого размера гарантированного трансферта из Нацфонда», - заверил первый вице-премьер.

Он признал, что в текущем году правительство было вынуждено обратиться за дополнительными средствами в Нацфонд, так как такого кризиса не было за все годы независимости Казахстана.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы в предстоящие три года увеличить доходы нашего бюджета и оптимизировать, сократить расходы бюджета с тем, чтобы уменьшить ненефтяной дефицит. Мы планируем с 2023 году уменьшить его уровень в два раза до 5,3% к ВВП. Будем над этим работать. С тем, чтобы постепенно ненефтяной дефицит снижался», - заключил Смаилов.