Результаты анализов на COVID-19 на блок-постах при веъзде в Алматы требовать не будут

Сотрудникам предприятий из Алматинской области, которым разрешили работать во время карантина в Алматы, не нужно предоставлять результаты тестов на коронавирус при въезде в город через блок-посты, заявил на брифинге в понедельник заместитель акима Сапарбек Туякбаев.

«На блокпостах не будут требоваться результаты ПЦР или экспресс-тестов, но мы рекомендуем предприятиям заранее проводить (тестирование - V), потому что, в первую очередь, они заинтересованы и они создают риск для своих предприятий», - пояснил он.

Туякбаев также отметил, что с 12 мая начнётся проверка основных допущенных к работе предприятий. Если требования главного санитарного врача страны соблюдаться не будут, акимат будет принимать «соответствующие меры».

Ранее объявлялось, что у всех въезжающих в Алматы через блок-посты будут требовать предъявления справки об отрицательном тесте на коронавирус. Такая справка действует неделю, стоимость теста составляет от 10 до 20 тысяч тенге.

Накануне главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин признавал, что обеспечить все блок-посты экспресс-дабораториями нереально, а в Алматинской области действует небольшое число лабораторий, которые могут проводить тесты.

В понедельник было отменено и дейстовавшее с 1 мая требование о справке о прохождении теста на коронавирус авиапассажирам, экипажам самолетов и работникам аэропортов.