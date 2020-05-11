Требование о прохождении теста на коронавирус для авиаперелетов отменено

С сегодняшнего дня, 11 мая, отменено требование об обязательном прохождении ПЦР-диагностики на коронавирусную инфекцию для пассажиров авиарейсов, сотрудников служб аэропортов и экипажа. Как сообщает оперативный штаб, такое решение принято главным государственным санитарным врачом на транспорте Садвакасом Байгабуловым.

Вместе с тем остаются в силе другие требования: социальная дистанция, анкетирование, масочный режим, недопуск провожающих в здание терминала, бесконтактная термометрия. Кроме этого, в случае выявления лиц с повышенной температурой или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), они не будут допущены даже в здание аэропорта и отправлены на карантин.

По информации комитета гражданской авиации, с 1 по 10 мая по результатам проведенного мониторинга среди прибывших авиапассажиров, сотрудников вспомогательных служб аэропортов и экипажей воздушных судов не зарегистрированы случаи заболевания с коронавирусной инфекцией.

Накануне авиакомпания Air Astana призывала власти Казахстана отменить обязательное прохождение ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию перед полетами, так как это делает их недоступными для населения. Кроме того, стоимость теста ставит под угрозу возобновление деятельности дочерней компании – Fly Arystan, сообщили Vласти в пресс-службе авиаперевозчика.



