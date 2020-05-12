Beeline поможет бизнесу организовать call-центр на аутсорсе

Колл-центр может не только принимать входящие звонки, но и работать как полноценный телемаркетинг, проводить соцопросы, маркетинговые исследования, автоинформирование и sms- рассылки, говорится в сообщении. «Услуга предоставляется с постоянной онлайн отчетностью. К тому же, есть возможность использовать продукт частично или, как резервный колл-центр - только в периоды максимальной загруженности», - отмечают в Beeline Business.

Внутренние исследования компании показывают, что при организации работы Call-центра, отток клиентов сокращается на 5-10% за счет повышения лояльности. Доля лояльных клиентов при этом увеличивается до 80%. Помимо этого, аутсорс уменьшает расходы на IT-сопровождение, аренду помещений, обучение персонала, что в результате снизит себестоимость поддержки операций. Аутсорсинг позволит бизнесу избежать закупа дорогостоящего оборудования, снизить капитальные затраты и получить более выгодные условия на многоканальные линии связи, отмечают в компании.

«После окончания карантина бизнесу в нашей стране потребуется поддержка и условия для восстановления. Мы предлагаем продукт, который позволит перевести часть процессов к нам на аутсорс, что в свою очередь не только сэкономит средства, но и значительно повысит доходность бизнеса. Это даст возможность крупным компаниям и МСБ разгрузить свои ресурсы для выполнения стратегических задач и развития процессов. От этого выиграет конечный потребитель, так как благодаря профессиональной работе колл-центра клиент может дозвониться круглосуточно и получить интересующую его информацию», – цитируется в сообщении Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису Beeline Казахстан.

Ранее Beeline предоставил клиентам корпоративного сегмента услуги виртуального офиса в поддержку в период карантина и ЧС. Частные образовательные учреждения в свою очередь, помимо бесплатной услуги Office 365, получили современные облачные решения для дистанционного образования.

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