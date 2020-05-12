Главный санврач Казахстана рассказала об этапах смягчения карантинных мер

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге во вторник рассказала о трех этапах смягчения карантинных мер, которые зависят от прироста заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом, по ее словам, ситуация с COVID-19 уже стабилизируется.

«За последние несколько дней число выздоровевших больных превышает число зарегистрированных случаев по дням. Это для нас хороший прогностический показатель, который говорит о том, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабилизируется», - пояснила она.

Количество выздоровевших больных на сегодня составляет 2 074, сегодня в стране планируется выписать еще 115 человек. В марте, по данным Есмагамбетовой, в Казахстане наблюдался значительный прирост заболеваемости коронавируса – больше 150%, а за последнюю неделю он не превысил 5%.

Смягчение карантинных мер главный санврач страны разделила на три этапа: «Первый этап связан с приростом заболеваемости в течение недели не больше 7%. То есть если в течение недели прирост случаев коронавирусной инфекции не превышает 7%, тогда это первый этап смягчения карантинных мер. Второй этап снижения карантинных мер наступает в том случае, когда прирост заболеваемости в течение недели не превышает 5%, как в целом по стране, так и по отдельно взятым регионам. Третий уровень смягчения карантинных мер будет вводиться тогда, когда уровень прироста заболеваемости в течение недели не будет превышать 2%».

При этом, по ее словам, смягчение будет осуществляться в каждом регионе по своему сценарию, в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации.

Принимаемые же карантинные меры разделили на пять разных групп. Первая: трудовые активы, то есть возвращение на работу офисов, государственных органов, организаций и промышленных предприятий.

«На первом этапе мы говорим о том, что к работе будут допускаться не более 50%, для остальных мы рекомендуем работодателям сохранить удаленный режим работы. Все предприятия, которые запускают свою работу, к ним предъявляются требования. Все те требования, которые имели место быть до того, но и дополнительные требования, которые связаны с предупреждением распространения и профилактикой коронавирусной инфекции», - пояснила Есмагамбетова.

Вторая группа карантинных мер – это образовательные услуги. Минздрав допускает работу детских дошкольных организаций, а именно детских садов и детских коррекционных организаций, но с некоторыми ограничениями: «В них будут дежурные группы. Они будут формироваться по возрасту детей и обязательное требование – наполняемость этих дежурных групп, если она в обычной ситуации не больше 25-30 человек, то сегодня – не больше 15 человек. Не допускается прием детей с симптомами ОРВИ и работникам».

К третьей группе отнесли послабления в сфере услуг. К четвертой и пятой группам – передвижение населения между городами и внутри населенных пунктов. По словам врача, на первом этапе будет восстановлено авиасообщение по всей стране, кроме Атырауской области, Уральска и Шымкента. Железнодорожное сообщение и автосообщение пока восстановлено не будет, поэтому блокпосты между регионами продолжат работу.

«Мы разрешаем выходить во двор, выходить на воздухе заниматься спортом, но небольшими группами. На первом этапе мы решили, что население должно выходить на воздух, должно гулять, но пока без развлечений. Количество людей, которые могут выходить вместе – это члены одной семьи и группы не больше 3 человек. Любые массовые мероприятия запрещены», - рассказала главный санврач.