Допуск детей в детсады будет зависеть от уровня коллективного иммунитета
Обязательные и добровольные прививки закрепил мажилис
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. В документе депутаты разделили вакцинацию на обязательную и добровольную.

«Итоговая сравнительная таблица содержит 717 принятых поправок и непринятых две поправки – депутатом Тлеуханом в статью в 89 «Проведение профилактических прививок» по изменению слова «обязаны» на слово «вправе». И вторая поправка – по исключению нормы, запрещающей непривитым детям посещать детские сады. Отмечу, что данная статья всесторонне изучалась членами рабочей группы с привлечением экспертов, независимого сообщества, а также депутатами и также изучен международный опыт. В итоге было принято решение, по которому все прививки будут четко разделены на обязательные и добровольные, а допуск детей будет осуществляться в зависимости от уровня коллективного иммунитета в детском саду», - заявила депутат Зауреш Аманжолова.

Депутат также отметила, что в кодексе разграничена ответственность по вопросам обеспечения качества, безопасности и эффективности вакцин. А в целях усиления государственного контроля вакцины выделены отдельно из списка иммунобиологических препаратов.

Еще одним из наиболее обсуждаемых вопросов в обществе и среди депутатов, по ее словам, были нормы, регулирующие вопросы профилактики и ограничения табакокурения. В результате поправками депутатов увеличен возрастной ценз для продажи табачных изделий с 18 до 21 года, по аналогии запрета продажи алкогольной продукции. Внесены нормы, обязывающие производителя и импортера табачных изделий, ежегодно проводить лабораторные исследования по содержанию никотина в продукции и предоставлять отчеты о результатах исследований в уполномоченный орган.

В кодексе также определены виды медицинской помощи, которые могут получить несовершеннолетние без согласия родителей. Это профилактическая и консультативно-диагностическая помощь. Исключены нормы, предусматривающие без согласия родителей оказание детям лечебной, реабилитационной помощи, любых медицинских вмешательств. Приняты поправки, направленные на получение несовершеннолетними информации о мерах по сохранению их репродуктивного здоровья.

«Депутатами предусмотрена норма, по которой медицинские организации могут обратиться в органы опеки или в суд при угрозе для жизни ребенка или недееспособных и отказе от медицинской помощи их родителями или законными представителями», - уточнила Аманжолова.

Еще ряд поправок направлены на совершенствование функционирования системы здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций, санитарно-карантинного контроля и обеспечение эпидемиологической безопасности страны.

«Приняты поправки, усиливающие роль главного санитарного врача страны, а также нормы, обеспечивающие быстрое реагирование уполномоченного органа и санитарно-эпидемиологической службы на ситуацию и скоординированную работу государственных органов в области здравоохранения», - заключила депутат.

Стоит отметить, что в заключении профильного комитета мажилиса прописаны нормы, регулирующие вопросы трансплантологии. В частности, введены понятия «прижизненный донор», «посмертный донор», «потенциальный реципиент». Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Так, предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги (супруга), а при ее (его) отсутствии – с согласия близких родственников.

«Также необходимость такого согласия предложено установить и в отношении патологоанатомического вскрытия. При этом перечень случаев, при котором патологоанатомическое вскрытие является обязательным, сокращен до трех: мертворождение, материнская и младенческая смертность», - говорится в заключении.

Вместе с тем исключена возможность вывоза органов и тканей из Казахстана для нужд иностранных граждан, исключение составляет только вывоз органов для граждан Республики Казахстан, получающих медицинскую помощь за рубежом.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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