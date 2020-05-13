Авиасообщение с Атырау по-прежнему ограничено

Авиасообщение с Атырау пока закрыто по рекомендации министерства здравоохранения, сообщил комитет гражданской авиации вечером в среду.

«На сегодняшний день в связи с учетом рекомендации Министерства здравоохранения полеты ограничены в Атырау. Авиакомпании Казахстана проинструктированы профильным министерством, не осуществлять реализацию авиабилетов в пункты, запрещённые для полётов без решения межведомственной комиссии», - говорится в сообщении ведомства.

В Атырауской области подтверждено 432 случая коронавируса, в том числе 109 – за вторник. Прирост в этот день превысил 30%. Большинство зараженных в регионе – на Тенгизском месторождении.

В среду правительство разрешило возобновить полеты еще в семь городов Казахстана, включая Шымкент, Уральск и Актау. Авиасообщение в Казахстане начали восстанавливать 1 мая – в этот день возобновились полеты между столицей и Алматы.