Это сделано по рекомендации Минздрава
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Авиасообщение с Атырау по-прежнему ограничено
Фото Искандера Салиходжаева

Авиасообщение с Атырау пока закрыто по рекомендации министерства здравоохранения, сообщил комитет гражданской авиации вечером в среду.

«На сегодняшний день в связи с учетом рекомендации Министерства здравоохранения полеты ограничены в Атырау. Авиакомпании Казахстана проинструктированы профильным министерством, не осуществлять реализацию авиабилетов в пункты, запрещённые для полётов без решения межведомственной комиссии», - говорится в сообщении ведомства.

В Атырауской области подтверждено 432 случая коронавируса, в том числе 109 – за вторник. Прирост в этот день превысил 30%. Большинство зараженных в регионе – на Тенгизском месторождении.

В среду правительство разрешило возобновить полеты еще в семь городов Казахстана, включая Шымкент, Уральск и Актау. Авиасообщение в Казахстане начали восстанавливать 1 мая – в этот день возобновились полеты между столицей и Алматы.

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