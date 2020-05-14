51% опрошенных поддерживает ​кандидата в президенты от Демократической партии
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Предвыборная гонка в США: Байден опережает Трампа в рейтинге поддержки избирателей
ФОТО REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего американского президента Дональда Трампа в предвыборной гонке на 5%, пишут «Известия».

По данным телеканала CNN, согласно рейтингу общенациональной поддержки избирателей (SSRS), 51% опрошенных поддерживает Байдена, 46% – Трампа. Однако в наиболее спорных и ключевых штатах преимущество остается за действующим президентом: его поддерживают 52%, а лидера от демократов – 45%.

Отмечается, что Байден пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей старше 45 лет, а Трампа поддерживают в основном мужчины и молодежь, он популярностью среди белого населения.

Наиболее важным преимуществом Трампа перед Байденом избиратели назвали экономические компетенции (54% и 42% соответственно), а в вопросе борьбы с пандемией коронавируса предпочтение отдали Байдену (51% и 45% соответственно), равно как и в области здравоохранения (54% – за Байдена, 42% – за Трампа).

Негативно относятся к действующему президенту Дональду Трампу 55% опрошенных, к бывшему вице-президенту Джо Байдену – 46%.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.

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