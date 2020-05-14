Казахстан ратифицировал поправки к рамочному соглашению о партнерстве с АБР

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации рамочного соглашения о партнерстве (поправки и дополнения к рамочному соглашению о партнерстве между правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту Республики Казахстан от 4 мая 2014 года)», сообщает Акорда.

Как сообщалось, согласно документу Казахстан и Азиатский банк развития поменяют нормы по применению политик и правил при привлечении займов под государственную гарантию.

«Соглашением устанавливаются нормы по применению политик и правил АБР при привлечении займов под государственную гарантию. Это политики и правила по антикоррупции, закупкам товаров, работ и услуг, экологическим и социальным защитным мерам, основным трудовым стандартам, выплатам, раскрытию информации, гендерному развитию», - сообщал ранее министр национальной экономики Руслан Даленов.

Он заверял, что распространение данных условий на займы под государственную гарантию позволит Казахстану расширить инструменты финансирования проектов.

Основными целями и направлениями сотрудничества по соглашению являются повышение макроэкономической устойчивости Казахстана, модернизация инфраструктуры и коммунальных услуг, содействие в развитии сельскохозяйственного сектора, улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, увеличение инвестиций в инфраструктуру и социальные сектора, такие как здравоохранение и образование.