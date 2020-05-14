Казахстан ратифицировал поправки к рамочному соглашению о партнерстве с АБР

Казахстан и АБР поменяют нормы по применению политик и правил при привлечении займов под госгарантию
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации рамочного соглашения о партнерстве (поправки и дополнения к рамочному соглашению о партнерстве между правительством Республики Казахстан и Азиатским Банком Развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту Республики Казахстан от 4 мая 2014 года)», сообщает Акорда.
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