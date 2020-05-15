В Беларуси заявили о выходе на плато по коронавирусу

Замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан заявила, что страна вышла на плато по заражению коронавирусом, пишет РБК .

По ее словам, в среднем в стране ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7-9,7% от общего количества проведенных исследований.

«И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся», - пояснила она, отметив, что удалось избежать пикообразного роста заболеваемости, и на протяжении всего периода распространения эпидемии прирост был равномерным.

В Беларуси на коронавирусную инфекцию тестируют контактные лица зараженных.

По данным белорусского Минздрава, в стране выявлены 26,7 тыс. зараженных коронавирусом, из них 8 тыс. человек выздоровели, 151 умер. За время распространения эпидемии проведено 308 тыс. тестов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступающий против жестких карантинных мер, во вторник заявил, что отсутствие самоизоляции и работа более эффективны в борьбе с коронавирусом, чем жесткие ограничения.