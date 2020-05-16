В США намерены выделить еще $3 трлн на поддержку экономики

Законопроект направлен на преодоление последствий распространения коронавируса. Около $1 трлн планируется направить штатам и местным властям, учреждается фонд в размере $200 млрд для сотрудников критически важных сфер, включая здравоохранение. Выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс., и еще $75 млрд – выделить на тестирование на коронавирус. Документ также включает средства на пособия по безработице и покрытие образовательных кредитов.

Теперь законопроект должен рассмотреть сенат. Но республиканцы уже заявили, что не поддержат новый пакет мер. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что у законопроекта нет шансов. Белый дом считает предложение демократов попыткой продвинуть свои политические интересы, а законопроект предусматривает не связанные с борьбой с коронавирусом расходы. Кроме того, как пишет РИА Новости, и республиканцы в сенате, и Белый дом считают, что с последнего 2-триллионного пакета помощи прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике.

24 апреля Трамп подписал законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии. Ранее конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет мер, стимулирующих экономику, в размере более $2 трлн был принят в конце марта, а до этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.