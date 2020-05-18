В алматинских ТРЦ установят тоннели для дезинфекции

В крупных торгово-развлекательных центрах будут установлены дезинфекционные тоннели и стационарные тепловизоры, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге в понедельник. Он также рассказал о других предложениях по мерам безопасности на объектах, которые планируется вернуть к работе с 25 мая.

«Мы сейчас также готовим положения, в которых регламентируем работу и больших торговых комплексов, площадью более 500 квадратных метров, также рынков и объектов таких, как гостиницы, общественное питание», - сказал он.

Так, по его словам, на 4 квадратных метрах торговой площади бутика на рынке сможет находиться единовременно только один покупатель.

«Также для общепита мы готовим сейчас предложения. Мы не будем регламентировать, это будет 30 или 50 человек. Если обеденный зал обеспечивает расстояние между столами в 2 метра, там может быть и 15, и 20, и 30 столов», - сообщил главный санитарный врач города.

Свои предложения разрабатываются для гостиничного бизнеса и ТРЦ. В торгово-развлекательных центрах установят тоннели для дезинфекции.

«Для крупных торговых центров площадью более 20 тыс. квадратных метров будут устанавливаться на центральных входах стационарные тепловизоры», - также сообщил он.

Ранее акимат Алматы сообщил, что с 25 мая возобновят работу объекты торговли свыше 500 кв. м, гостиницы, за исключением хостелов, а также объекты общественного питания.