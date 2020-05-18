А с 25 мая они будут устанавливать время работы самостоятельно
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Время работы банков, обменных пунктов и ломбардов в столице и Алматы продлено
Фото Светланы Ромашкиной

На ближайшую неделю Нацбанк и агентство финнадзора установили новое расписание работы банков и других финансовых организаций в столице и Алматы. Это последняя неделя работы с ограничениями для них, говорится в совместном приказе ведомств.

Так, в течение этой недели с 9 до 18 часов могут работать банки, страховые организации, брокеры и микрофинансовые организации.

Время работы обменных пунктов и ломбардов ограничено с 9 до 17 часов.

Со следующего понедельника, 25 мая, финансовые организации смогут самостоятельно устанавливать время работы, уточняется в документе.

Ограничения на время работы финансовых организаций были введены в конце марта в связи с ужесточением карантина в столице и Алматы.

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