Время работы банков, обменных пунктов и ломбардов в столице и Алматы продлено

А с 25 мая они будут устанавливать время работы самостоятельно
На ближайшую неделю Нацбанк и агентство финнадзора установили новое расписание работы банков и других финансовых организаций в столице и Алматы. Это последняя неделя работы с ограничениями для них, говорится в совместном приказе ведомств.
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