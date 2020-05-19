Комплексный план по восстановлению экономического роста Казахстана утвердило правительство

Правительство Казахстана утвердило комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год, в который вошли обрабатывающая промышленность, горно-металлургический и агропромышленный комплексы, строительная отрасль, гражданская авиация, логистика, туризм, МСБ и сектор услуг, а также смежные с ними отрасли.

Как сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов, обрабатывающим предприятиям вне зависимости от размерности будет представлено льготное финансирование оборотных средств по программе Нацбанка.

«Долгосрочные договоры будут приниматься национальными институтами развития в качестве «твердого залога». Субъекты обрабатывающей промышленности смогут получить льготные кредиты по программе «Дорожная карта бизнеса-2025». Будет предоставлено экспортное кредитование», - рассказал он, отметив, что для предоставления банками совместного кредита для одного заемщика будет внедрено синдицированное кредитование.

Кроме того, будет создан фонд развития промышленности, через который обрабатывающие предприятия будут кредитовать не более чем под 3%.

Для продвижения товаров отечественных производителей планируется заключать оффтейк-контракты в госзакупках, закупках квазигосударственного сектора и недропользователей.

«Будет усовершенствован механизм предоставления инвестиционных субсидий при приобретении сельхозтехники. Кроме того, будут увеличены до 80% возмещения транспортных затрат производителей экспортной продукции высоких переделов. Пополнению оборотных средств будет способствовать ускоренный возврат НДС», - добавил глава Миннацэкономики.

Для предприятий горно-металлургического комплекса правительство увеличило автоматический возврат НДС до 80%.

«Это ускорение возмещения налога за I-III квартал 2020 года на период до конца года. Планируется перенос части авансового КПН (до 33%, за II и III кварталы 2020 года) на 10 апреля следующего года. Будет ускорен порядок рассмотрения предоставления пониженных ставок НДПИ для низкорентабельных месторождений. Также будет упрощена процедура таможенного контроля для режима «переработка на таможенной территории», - уточнил министр.

Предприятия агропромышленного комплекса поддержат расширением механизма форвардных контрактов, отсрочки и реструктуризации по кредитам «КазАгро». А договоры гарантированного закупа сельхозпродукции будут признаны «твердым залогом» в банках. Также планируется расширить категорию субсидируемого сырья.

«В пилотном режиме будет внедрен механизм финансирования по принципу «от поля до прилавка». Данная мера направлена на обеспечение постоянного закупа и сбыта аграрной продукции», - подчеркнул Даленов.

Для поддержки строительной отрасли будут разработаны специальные нормы для ускоренного проектирования и строительства больниц и других объектов. Также будут автоматически продлены сроки исполнения обязательств по госзакупкам строительно-монтажных работ.

«При этом необходимо исполнить обязательства до конца текущего года, - подчеркнул министр. - Надежные поставщики смогут использовать страховой полис в качестве альтернативы банковской гарантии при строительстве жилья и инфраструктурных объектов, что сократит издержки компаний».

В программу «Нурлы жер» внесут изменения по предельным фиксированным ценам реализации, а также запустят в пилотном проекте льготное кредитование «5-10-20».

«Будет обеспечен закуп отечественных строительных материалов при строительстве объектов «Дорожной карты занятости». Кроме того, будет предоставлена возможность участия субъектам строительной отрасли в программе кредитования МСБ», - добавил Даленов.

Для поддержки гражданской авиации до конца года импорт запасных частей к самолетам будет освобожден от НДС, а аэропорты – от земельного налога и платы за ее пользование. В сфере логистики и туризма правительство намерено освободить от уплаты НДС автобусные пассажирские перевозки по социально тзначимым маршрутам, предоставить налоговые преференции – льготы по КПН, налогу на имущество и земельному налогу при реализации туристических инвестиционных проектов в приоритетных туристических зонах. Чтобы поддержать малый и средний бизнес, в программу «Дорожная карта бизнеса-2025» будет включено новое направление – «микрокредитование микро- и малого бизнеса» по ставке не более 6%. Кредиты будут выдаваться до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств и до 20 млн тенге – на производственные нужды.

«Будет проработан вопрос снижения нагрузки и упрощения уплаты обязательных платежей по наемным работникам индивидуальных предпринимателей и договорам гражданско-правового характера. На налоговые органы будет возложена обязанность по предварительному декларированию налоговой отчетности, что снизит административное бремя на бизнес. Будет расширен доступ казахстанских предпринимателей к использованию инфраструктуры МФЦА», - также рассказал Даленов.

В части поддержки занятости, образования и здравоохранения власти намерены упростить регистрацию для получения статуса безработного, а в рамках «Дорожной карты занятости» – сделать упор на вовлечение самозанятого населения и расширение МСБ.

«В образовании будут усовершенствованы методики обучения в удаленном режиме с применением современных дистанционных технологий. Учебники и методические пособия будут доступны в цифровом формате. В сфере здравоохранения меры направлены на профилактику и защиту здоровья граждан. До конца года будет создан совет по биологической безопасности с привлечением авторитетных ученых и экспертов. Будут приняты меры по усилению национальной санитарно-эпидемиологической службы через укрепление материально-технической базы», - заключил Даленов.