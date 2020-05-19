Масштабные проверки проведут в медико-социальных учреждениях Казахстана

«В первую очередь специалистами МТСЗН будет проанализирована деятельность центров оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также центров для детей с психоневрологическими заболеваниями. Проверка будет проведена в части соблюдения всех требований оказания медицико-социальных услуг и условий пребывания подопечных в учреждениях», - проинформировали в ведомстве.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 20 государственных реабилитационных центров для детей-инвалидов, в которых проживают более 1,8 тыс. подопечных.

Комплексный анализ будет проведен во всех 113 медико-социальных учреждениях, в числе которых: 4 центра социального обслуживания для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, с охватом 178 человек; 16 центров социального обслуживания для детей с психологическими патологиями, с охватом 1 708 человек; 45 центров социального обслуживания для престарелых и инвалидов общего типа, с охватом 8 364 человек; 48 психоневрологических центров социального обслуживания, с охватом 14 160 человек.

«Всего в центрах социального обслуживания проживают более 24 тыс. человек. Данные учреждения находятся в ведомстве местных исполнительных органов», - отметили в министерстве.

В апреле скончались четверо несовершеннолетних подопечных Аягозского детского центра оказания специальных социальных услуг. На месте работает межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и соцзащиты населения, комитета по охране прав детей МОН, комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава.

По информации СМИ, более 10 детей были госпитализированы из интерната в инфекционную больницу с корью, у нескольких детей выявили еще и кишечную инфекцию. Четверо детей скончались. В соцсетях появилась информация, что они умерли не только от кори, но и от истощения организма.

Детский омбудсмен Аружан Саин написала в Instagram, что по ситуации в Аягозском детском центре оказания специальных социальных услуг обращалась и к акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову, и в прокуратуру, и в департамент полиции региона, «и в итоге была вынуждена обращаться к президенту с просьбой передать дело на расследование в генеральную прокуратуру».

«Летом прошлого года к нам поступило обращение по видео, где дети говорят о сексуальном насилии, воспитатель обратилась в полицию, но администрация учреждения обвинили ее во лжи. В итоге, воспитатель приезжала в Алматы для прохождения независимой экспертизы на полиграфе, который показал, что она говорит правду, по всем фактам, которые озвучивает. Затем к нам обращались родители детей, которые воспитываются в этом интернате, с жалобами на условия содержания детей. Более того, дети, которые проходили по делу рамках следствия, были направлены в психиатрическую больницу», - рассказал Саин.

Она считает, что «в маленьком городке, где этот интернат, многие сотрудники, возможно боятся говорить правду, потому что рискуют остаться без работы», поэтому «столько времени тянулась история с расследованием».

«Тем более, что дело в итоге закрыли, хотя мы предлагали помощь в виде привлечения зарубежных экспертов в рамках следствия, этой возможностью пренебрегли. А сейчас в этом же интернате происходит смерть четырех воспитанников!!! Бывший директор интерната, который «уволился по собственному желанию» после представления прокуратуры, назначен на должность руководителя КГУ «Территориальный центр социального обслуживания акимата Аягозского района», - сообщила она.

Детский омбудсмен заявила, что не прекратят свою работу по этим фактам, «но нужно проводить глубокие проверки этих учреждений, людьми из других регионов».