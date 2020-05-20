Помощь будет осуществляться в гражданских, брачных, коммерческих и трудовых вопросах
Казахстан будет защищать своих граждан, находящихся в Иране

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам». Как сообщила депутатам вице-министр юстиции Наталья Пан, граждане нашей страны, независимо физические они или юридические лица, смогут получать юридическую помощь, находясь в Иране.

«Данное соглашение направлено на развитие правового сотрудничества Казахстана с Ираном, урегулирования и оказание правовой помощи по гражданским делам, создание эффективного двустороннего механизма защиты прав и интересов физических и юридических лиц обоих государств», - рассказала Пан, отметив, что актуальность заключения соглашения обусловлена необходимостью обеспечить полноценную правовую защиту интересов граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.

В частности, законопроект предоставляет право физическим и юридическим лицам обоих государств на защиту личных и имущественных прав, на обращение в суды и другие компетентные органы, на пользование бесплатной юридической помощью и уменьшение судебных издержек. По словам вице-министра, взаимная правовая помощь будет осуществляться в таких формах, как вручение документов, сбор и передача доказательств, вызов свидетеля и эксперта, признание исполнения юридических актов и арбитражных решений, обмен правовой информацией и материалами, любые другие формы правовой помощи, предусмотренные национальным законодательством запрашиваемой стороны.

Соглашение будет охватывать гражданские дела, которые включают гражданские, брачные, семейные, деловые, коммерческие и трудовые вопросы.

«Ранее взаимная правовая помощь с Ираном осуществлялась на паритетной основе. Данное соглашение позволит ускорить этот процесс. Исполнение просьб по оказанию правовой помощи будет занимать до 30 дней с даты получения просьбы. Однако исполнение просьбы может быть отсрочено в случае необходимости, с обязательным уведомлением запрашивающей стороны», - уточнила вице-министр.

Вместе с тем, отметила она, в исполнении правовой помощи может быть отказано сторонами соглашения, если его исполнение нанесет ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или основным принципам национального законодательства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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