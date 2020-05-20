Токаев поручил сделать доступным для бизнеса суд и арбитраж МФЦА для разрешения споров

Также он поручил активнее использовать потенциал центра для привлечения инвестиций
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Кайрата Келимбетова. Как сообщается на сайте Акорды, Келимбетов рассказал об основных итогах деятельности МФЦА по развитию финансового рынка, защите прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также торгово-инвестиционному сотрудничеству.
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