Также он поручил активнее использовать потенциал центра для привлечения инвестиций
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Токаев поручил сделать доступным для бизнеса суд и арбитраж МФЦА для разрешения споров
ФОТО РАВКАТА МУХТАРОВА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром «Астана» Кайрата Келимбетова. Как сообщается на сайте Акорды, Келимбетов рассказал об основных итогах деятельности МФЦА по развитию финансового рынка, защите прав и интересов инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также торгово-инвестиционному сотрудничеству.

«Касым-Жомарт Токаев указал на важность эффективной деятельности МФЦА в контексте задач по восстановлению и обеспечению дальнейшего роста экономики после кризиса. В этой связи президент поручил активнее использовать потенциал Центра для привлечения инвестиций и развития фондового рынка в свете предстоящей приватизации госактивов. Также была отмечена необходимость обеспечения доступа бизнеса к использованию суда и арбитража МФЦА для разрешения хозяйственных споров», - говорится в сообщении.

Также президент обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с министерством иностранных дел и зарубежными представительствами страны для продвижения программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА.

Келимбетов сообщил, что экосистема МФЦА полностью сформирована, обеспечено ее стабильное функционирование в онлайн-режиме в условиях карантинных мер. По его словам, впервые в Казахстане здесь были внедрены ранее не использовавшиеся финансовые инструменты: выпущены облигации, номинированные в юанях, проведен кросс-листинг сукук – исламских ценных бумаг.

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