Они должны заручиться поддержкой 100 тысяч человек
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ЦИК Беларуси разрешил 15 кандидатам в президенты приступить к сбору подписей в свою поддержку
Фото ТАСС

Центральная избирательная комиссия Беларуси в среду завершила регистрацию инициативных групп кандидатов в президенты, из 55 подавших документы в ЦИК к следующему этапу избирательной кампании допущено 15, сообщает Еврорадио.

Инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата, которые будут проверены, после чего кандидатов допустят к выборам.

Среди допущенных ко второму этапу избирательной кампании руководящей Беларусью с 1994 году Александр Лукашенко, бывший банкир Виктор Бабарико, со-основатель парка высоких технологий Валерий Цепкало, лидеры нескольких партий и движений. К выборам не были допущены оппозиционный политик Николай Статкевич, видеоблогеров Сергея Тихановского и Павла Спирина и десятки других кандидатов.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

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