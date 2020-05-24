Они выступают против законопроекта о национальной безопасности Гонконга
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В Гонконге тысячи человек вышли на акцию протеста
ФОТО REUTERS

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи людей в воскресенье в оживленном торговом районе Козвэй-Бэй, протестующих против плана Пекина по прямому введению в действие закона о национальной безопасности города, сообщает Reuters.

Полиция предупредила людей не нарушать запрет на проведение собраний с количеством более восьми человек, наложенный для предотвращения распространения коронавируса. В итоге полицейские применили слезоточивый газ и перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу. Некоторые протестующие пытались установить дорожные блоки.

Пекин предложил этот законопроект в четверг. Предполагается, что он будет принят китайскими властями без согласования с гонконгскими законодателями. Протесты проходят на фоне обеспокоенности по поводу судьбы формулы «одна страна, две системы», которая управляла Гонконгом с момента возвращения бывшей британской колонии к китайскому правлению в 1997 году. Соглашение гарантирует городу широкие свободы, которых не было на материке, включая свободу прессы и независимую судебную систему.

Китай отклонил жалобы других стран, расценивших законопроект как «вмешательство», заявив, что это необходимо и не нанесет вреда автономии Гонконга или иностранным инвесторам.

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