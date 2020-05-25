Токаев дал ряд поручений акиму столицы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима города столицы Алтая Кульгинов, который отчитался о социально-экономическом развитии города и исполнении поручений президента, данных на совещании в октябре 2019 года, сообщает Акорда.

Как доложил Кульгинов, в этом году значительно увеличилось строительство доступного жилья, планируется ввести в строй 8 тыс. квартир для очередников и социально незащищенных слоев населения. Также он проинформировал о решении проблем дольщиков и урегулировании ситуации с незавершенными объектами строительства жилья.

В свою очередь Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле ход осуществления дорожной карты занятости и назвал важной задачей качественную реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство школ и реабилитационного центра, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц, жилых массивов и общественных пространств.

Президент отметил важность привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и социально уязвимых граждан и поручил по итогам встречи увеличить объемы работ строительного сектора, оперативно решить проблему трехсменных школ и активно трудоустраивать безработных горожан.