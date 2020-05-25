Токаев подписал новый закон о митингах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», сообщает Акорда.

Законодательно устанавливается в каждом городе не менее трех специализированных мест для организации и проведения мирных собраний. Исключается такое основание для отказа мирного собрания, как нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободного передвижения граждан, так как такие помехи должны учитываться и предотвращаться властями еще на стадии установления конкретного специализированного места. Также исключено прекращение мирного собрания в связи с неправомерными действиями отдельных его участников, если такие нарушения были устранены, и разрешается использовать в ходе мирного собрания средства индивидуальной защиты здоровья.

Также сокращаются сроки подачи уведомлений на проведение митингов и разрешается проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Законопроект «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» был разработан министерством информации и общественного развития по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, заявившего о необходимости либерализации законодательства о мирных собраниях.

Разработанный законопроект подвергли критике казахстанские и международные правозащитные организации, который убеждены, что он не улучшит ситуацию с обеспечением права на мирные собрания.

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