Токаев пригласил Эрдогана в Казахстан с визитом

Президенты Казахстана и Турции считают важной реализацию совместных инвестпроектов
Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его с визитом в Казахстан, сообщает Акорда.
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