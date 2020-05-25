Токаев пригласил Эрдогана в Казахстан с визитом

Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его с визитом в Казахстан, сообщает Акорда.

«Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений, подчеркнув важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции посетить с визитом Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Они также обсудили практические меры, принимаемые правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. Токаев поблагодарил турецкого лидера за поддержку и предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских средств индивидуальной защиты. Главы государств подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в данной сфере.