Президенты Казахстана и Турции считают важной реализацию совместных инвестпроектов
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Токаев пригласил Эрдогана в Казахстан с визитом

Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его с визитом в Казахстан, сообщает Акорда.

«Стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений, подчеркнув важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов. Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции посетить с визитом Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Они также обсудили практические меры, принимаемые правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. Токаев поблагодарил турецкого лидера за поддержку и предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских средств индивидуальной защиты. Главы государств подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в данной сфере.

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