В последние месяцы компания отменила порядка 95% рейсов
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Правительство Германии выкупит 20% акций Lufthansa за 9 млрд евро
Фото АР

Правительство Германии согласовало с авиакомпанией Lufthansa, которая столкнулась с существенными сложностями из-за пандемии, условия предоставления помощи. Информацию об этом подтвердил в понедельник министр финансов ФРГ Олаф Шольц в эфире немецкого телевидения, передает ТАСС.

"Речь идет о 9 млрд евро", - отметил он.

Ранее о достижении соглашения сообщали местные СМИ. Отмечалось, что государство в обмен получит 20% акций и сможет назначить двоих человек в наблюдательный совет.

Lufthansa серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса, закрытия границ и запрета на поездки за рубеж. В час компания теряет, по ее данным, 1 млн евро. В последние месяцы было отменено до 95% рейсов.

Уже в июне компания предполагает значительно увеличить число перелетов и довести его до 1,8 тыс. еженедельно.

Lufthansa летает в столицу Казахстана и Алматы, рейсы были приостановлены в начале марта после введения запрета на въезд в республику для граждан Германии.

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