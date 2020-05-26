В верхней части Алматы загорелся цех по производству мебели

«26 мая в 05:12 на пульт ДЧС поступило сообщение о задымлении в Ауэзовском районе, ул.Мұстай кәрім 1б/ 3. По прибытию первых пожарных расчетов через 7 минут открытым пламенем горели пилолесоматериалы, складированные на территории мебельного цеха, автомобиль марки Foton Aumark. Создалась угроза распространения на частный жилой сектор с южной стороны. Пожарная техника и личный состав наращивались по повышенному рангу вызова», - сообщили в департаменте.

Незамедлительно создан оперативный штаб из прибывших служб взаимодействия, развернуто два боевых участка с юго-восточной и юго-западной стороны, приведена в готовность авиация КЧС, оцеплено место пожара. Но принятыми оперативными мерами пожар удалось локализовать в 6:00 и «отстоять примыкающее помещение по реализации сантехнического оборудования, снять угрозу распространения огня на жилые дома». Авиации КЧС дан отбой. На месте работают 19 единиц техники, 65 человек личного состава ДЧС и службы взаимодействия. Жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 970 кв.м.