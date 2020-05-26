Пока конкретная дата не определена
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ВОЗ отправит в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса
фото EPA-EFE

Всемирная организация здравоохранения намерена отправить в Китай научную миссию для изучения происхождения коронавируса, заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена», - цитирует его РБК.

По его словам, ВОЗ ждет скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран, чтобы установить происхождение вируса. Райан отметил, что Китай готов к такому подходу.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что в проведении такого исследования заинтересованы все стороны: «Потому что, таким образом, путем изучения происхождения вируса, мы сможем предотвратить его появление в будущем».

Напомним, первая вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире. 29 марта власти Китая заявили, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

Всего в Китае заразились коронавирусом свыше 84 тыс. человек, умерли 4,6 тыс.

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