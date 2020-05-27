Саммит ШОС в Санкт-Петербурге перенесли на более поздний срок

Президент России Владимир Путин решил перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества, который должен был пройти 22-23 июля в Санкт-Петербурге. Саммит может пройти ближе к осени, сообщил РИА Новости источник.

По словам собеседника агентства, это связано с эпидемиологической обстановкой, которая до конца не нормализовалась во всех странах ШОС, за исключением, отчасти, Китая. Решено отказаться от мероприятия до «прояснения ситуации» и подготовиться к нему надлежащим образом.

Возможность проведения саммита в режиме видеосвязи не рассматривалась – с учетом необходимости «обстоятельного обмена мнениями» требуется провести очную встречу, отметил источник.