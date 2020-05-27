Казахстан придерживается взятых на себя обязательств в рамках ОПЕК+, заверил Ногаев

«Казахстан присоединился к соглашению ОПЕК+, это дает возможность нам избежать затоваривания резервуаров и возможной остановки на некоторых месторождениях. Казахстан принял на себя обязательства на май – июнь месяц сократить на 390 тыс. баррелей в сутки, и мы должны добывать ежедневно 1,319 млн баррелей в сутки. Расчет идет от уровня ноября 2018 года - 1,709 млн баррелей было добыто на тот момент без учета конденсата. Мы на сегодняшний день придерживаемся принятых на себя обязательств», - сказал Ногаев в ходе отчетной встречи перед населением.

Согласно новому соглашению ОПЕК+, добыча нефти в мае – июне совокупно снизится на 9,7 млн баррелей, в июле – декабре на 7,7 млн баррелей, в январе 2021 года – апреле 2022 года на 5,8 млн баррелей.