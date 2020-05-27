Порядка 100 млрд тенге составят потери бюджета Алматы за этот год – Сагинтаев

Потери бюджета Алматы из-за непоступления налогов за 2020 год составят порядка 100 млрд тенге, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев. При этом, по его словам, около 64 млрд тенге уже восстановлены с республиканского бюджета.

«Мы посчитали, что по потерям порядка 100 млрд тенге, но в то же время мы получили по «Дорожной карте занятости» деньги, плюс еще по тем потерям, которые произошли вследствие того, что малому бизнесу до октября разрешили не платить. Порядка 64 млрд с республиканского бюджета восстановили, по потерям мы выходим почти по нулям», - пояснил аким, добавив, что только за пять месяцев текущего года потери по налогам предварительно, составят более 10 млрд тенге.

За четыре месяца 2020 года, по сравнению с прошлым годом, произошел спад в большинстве отраслей экономики города: транспорт и складирование сократились на 52,2%, розничная торговля – на 38,8%, оптовая торговля – на 65,5%, строительство – на 98,7%. Также произошло сокращение на 728 тыс. человек численности занятых, из них более 250 тыс. – жители области.

«Мы видим, что у нас произошел спад в транспорте, торговле, за счет этого снижение экономики на 9,2%. Соответственно, инвестиции тоже упали. Строительство, ввод жилья, промышленность и связь показывают рост. Это и показывает структура нашей экономики, что мы очень сильно зависим от торговли, а торговля связана с транспортом. Плюс еще карантин был, люди сидели на местах, автотранспорт не работал, это очень сильно повлияло», – рассказал Сагинтаев.