Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX

По данным компании, сейчас объемы производства низкие, так как были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда и повышения качества продукции, но в течение года Boeing намерена нарастить выпуск этих самолетов.

В прошлом году в Boeing заявили о сокращении объемов производства указанных лайнеров. С января текущего года оно было временно прекращено.

Напомним, что эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф: 29 октября 2018 года разбился самолет Lion Air в Индонезии, погибли 189 человек, а 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился лайнер аналогичной модели авиакомпании Ethiopian Airlines, жертвами катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед крушением был сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Между тем «Коммерсантъ» пишет, что 6,8 тыс. сотрудников Boeing будут уволены уже на этой неделе в связи с негативным влиянием пандемии COVID-19на компанию и авиационную отрасль в целом. Кроме того, еще 5,5 тыс. сотрудников покинут корпорацию добровольно. Еще в конце апреля Boeing сообщала о намерении сократить 16 тыс. человек, то есть около 10% всех сотрудников компании.