Институт парламентской оппозиции в Казахстане закрепил сенат

В Казахстане впервые на законодательном уровне закрепляется такое понятие, как парламентская оппозиция – это депутаты мажилиса, не входящие в правящую партию, но которые теперь получат равные права с «Нур Отаном». Соответствующие нормы содержат законы «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», а также поправки в законодательство «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам парламентской оппозиции», которые в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«В пункте 23 данного закона говорится, что правовое положение парламентской оппозиции является эталоном зрелости демократической системы любого развитого государства. И основной новеллой данного проекта закона является то, что мы в правовое поле вносим слово «оппозиция». Вы знаете, что данного понятия у нас не было…. Мы посчитали правильным, что в парламенте должна существовать парламентская оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы, волнующие все население. То есть парламентская оппозиция она не просто как оппозиция, она будет вправе выражать свое мнение, также она будет выражать мнение народа», - сказал депутат мажилиса Азат Перуашев.

Как сообщалось ранее, на уровне конституционного закона «О парламенте и статусе его депутатов» вводится определение «парламентская оппозиция» политических партий, представленных в мажилисе, не входящих в парламентское большинство и, как правило, выступающих по политическим и социально-экономическим вопросам с иной позицией, чем парламентское большинство. Другими нормами за парламентской оппозицией закрепляются ряд правовых гарантий, среди которых инициирование парламентских слушаний по актуальным вопросам жизнедеятельности государства и общества не менее одного раза за сессию, определение повестки дня правительственных часов в парламенте не менее двух раз за сессию, внесение альтернативных законопроектов к тем правительственным законопроектам, с которыми оппозиция не согласна и так далее.

«Особого внимания заслуживает такая новелла, как гарантированное наделение конституционным законом руководителя или представителя оппозиционных фракций правом на выступление на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях мажилиса, заседаниях комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и всех иных мероприятиях в стенах парламента», - ранее сообщал Перуашев.

Сопутствующим проектом закона «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам парламентской оппозиции» предлагается закрепить право избирать председателя одного из постоянных комитетов мажилиса исключительно из числа депутатов от оппозиции. Аналогичное право избрания от парламентской оппозиции предложено внести для секретарей двух постоянных комитетов мажилиса.

«К сожалению, правительство в своем заключении не поддержало поправки в закон «О средствах массовой информации», связанные с равным освещением государственных СМИ и другими СМИ в рамках государственного информационного заказа деятельности парламентской оппозиции, наряду с освещением деятельности партии власти. Согласно Конституции, парламент может вносить нормы, содержащие расходы бюджета, только с согласия правительства. Поэтому эти поправки были отклонены. Тем не менее, несмотря на то, что некоторые из вышеупомянутых предложений не были поддержаны, считаю, что предлагаемый проект с изменениями станет значительным шагом в демократическом развитии страны, сформировав прочные гарантии деятельности парламентских оппозиций и партийных дискуссий», - также говорил депутат.