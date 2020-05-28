Нужно приостановить выплаты международным кредиторам для снижения долговой уязвимости во время пандемии – Токаев

Касым-Жомарт Токаев призвал международное сообщество к сплоченному сотрудничеству для финансирования проектов развития, а также заявил о том, что следует приостановить выплаты международных кредитов в период пандемии. О необходимости этих мер он заявил, выступая от имени Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на организованном ООН мероприятии высокого уровня «Финансирование развития в эпоху COVID-19 и в последующий период» в четверг.

Президент Казахстана в своем докладе отметил, что кризис поставил в рискованное положение достижения развития во всех странах. Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, по его словам, оказались среди наиболее сильно пострадавших из-за скудного внешнего финансирования, разрушенной торговли, систем снабжения и падения инвестиций.

«Очевидно, что невозможно вести бизнес так, как раньше. Благополучие каждого из нас зависит от благополучия всех нас. Международное сообщество должно ближе сплотиться для финансирования развития», – заявил президент. (...) В этом плане, от лица Группы (развивающихся стран без выхода к морю – V) я призываю к объединенным действиям в следующих сферах: мы должны решить проблему долговой уязвимости путем приостановки выплаты долгов международным кредиторам. Международным финансовым организациям стоит предложить всем развивающимся странам инновационные решения, такие, как обмен долга на помощь в сфере здравоохранения (“debt to health swap” – V). Следует также рассмотреть финансирование проектов развития в обмен на снятие долговых обязательств».

Он также отметил, что «критически важно сохранить и улучшить продовольственную базу, как важную часть социо-экономического решения проблемы разрушения цепочек продовольственного снабжения, а также нарушений в продовольственной безопасности в мире». Развивающимся странам без выхода к морю, подчеркнул Токаев, следует трансформировать свой аграрный сектор и сделать его устойчивым к изменениям климата.

Кроме того, глава государства призвал частных инвесторов содействовать преодолению цифрового неравенства и неравного доступа к интернету. «Международная торговля должна ускорить развитие всех стран, особенно – наименее развитых», – также отметил он.

Завершая свое выступление, Токаев подчеркнул, что Казахстан внес финансовый вклад в борьбу с пандемией, а также предоставил гуманитарную помощь нескольким странам для борьбы с вирусом. «Казахстан способен делать свой вклад в глобальные усилия в таких ключевых аспектах, как продовольственная безопасность, медиация, разрешение конфликтов и укрепление мира», – заключил он.