Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

США прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения в связи с ее отказом от проведения реформ, на которых настаивал Вашингтон. Об этом, как пишет РБК , заявил президент Дональд Трамп.

«Поскольку они отказались провести очень желанные и необходимые реформы, с этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ и перенаправляем ее финансирование», - сказал Трамп.

Он считает, что «Китай полностью контролирует ВОЗ, хотя платит только $40 млн в год», тогда как США «каждый год выделяют примерно $450 млн».

«Мы неоднократно предлагали им провести реформы, но они отказались действовать», - отметил Трамп.



Белый дом неоднократно критиковал ВОЗ за действия в ходе пандемии коронавируса. Трамп утверждал, что организация представляет неверные рекомендации и мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США. В середине апреля он объявил о приостановке финансирования ВОЗ, заявив, что организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». США является крупнейшим донором ВОЗ. С 2020 по 2021 год должны были проспонсировать 22% бюджета организации.