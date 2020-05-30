В России число заразившихся коронавирусом приблизилось к 400 тысячам

За минувшие сутки в 83 регионах России зарегистрировано 8952 новых случая COVID-19, общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 396 575 человек, сообщает РИА Новости .

Больше всего новых случаев выявлено в Москве – 2367. В Подмосковье зарегистрировано 735 случаев, в Санкт-Петербурге – 365.

За сутки в стране умер 181 человек, а всего с начала эпидемии скончались 4555 пациентов.

Выздоровели 167 469 человек, в том числе за последние сутки 8212.

Россия находится на третьем месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом. На первом месте – США, где всего заразились свыше 1,7 млн человек, на втором месте с 465,1 тыс. инфицированными – Бразилия.