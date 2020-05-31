Еще два человека скончались от последствий коронавируса

Еще два пациента в Казахстане умерли от последствий коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в Шымкенте умер 61-летний мужчина, в Павлодарской области - 54-летняя женщина. Другой информации ведомство не собщило.

В Шымкенте от коронавируса умерли восемь пациентов, в Павлодарской области - трое.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 40 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. При этом Минздрав не сообщает обобщенных данных о том, сколько инфицированных коронавирусом пациентов умерло от других болезней. Известно, как минимум, о 26 таких смертях - 22 в Алматы, по одному - в Аркалыке, Актобе, Павлодаре и столице. Минздрав игнорирует запросы средств массовой информации о предоставлении полной статистики летальных случаев зараженных коронавирусом.