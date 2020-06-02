Старое здание аэропорта еще входит в список памятников истории и культуры – акимат

Старое здание аэропорта Алматы всё еще входит в список памятников истории и культуры, и находится под защитой государства. Об этом в ответе на запрос Vласти сообщает управление городского планирования и урбанистики.

В ответе на запрос Vласти в управлении урбанистики и городского планирования ответили, что «в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 10 ноября 2010 года №4/840, Аэропорт г.Алматы (Аэропорт международных линии) входит в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы».

В ведомстве также подчеркнули, что «на сегодняшний день руководство аэропорта города Алматы не обращалось в управление городского планирования и урбанистики за архитектурно-планировочным заданием (АПЗ) на строительство нового здания аэропорта со сносом старого здания».

Ранее сообщалось о планах турецкого холдинга TAV, выкупившего сто процентов акций международного аэропорта Алматы, модернизировать его и построить новый терминал. Планируется, что новый терминал будет открыт во втором квартале 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, пассажиропоток – 6 млн человек в год. При этом общественники выражают беспокойство за сохранность старого здания аэропорта, построенного в 1935 году.

В рубрике «Внутри» Vласть показывала, как выглядит интерьер старого здания аэропорта.