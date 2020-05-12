Новый терминал алматинского аэропорта планируют открыть во II квартале 2022 года

«Заместитель генерального директора турецкой компании «TAV Airport Holding» Серкан Каптан проинформировал Главу государства о строительстве нового терминала воздушной гавани. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров, пассажиропоток – 6 млн человек в год. Ожидается, что терминал будет открыт во 2 квартале 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Токаев выразил надежду на то, что после завершения реконструкции аэропорт Алматы станет крупнейшим авиационным хабом в Центральной Азии.

Президенту также был презентован проект строительства транспортной развязки протяженностью 784 м на пересечении улицы Бухтарминской с Кульджинским трактом. Токаев считает, что это позволит улучшить ситуацию на дорогах и сделает комфортнее жизнь горожан.

Также глава государства ознакомился с деятельностью нового центра мобильного скрининга по выявлению коронавирусной инфекции, созданного по южнокорейской технологии. Руководители корейской компании Medical Partners Korea Ким Даёнг и Мин Хисук рассказали ему о возможностях мобильной лаборатории и накопленном опыте тестирования по системе Drive-through. В беседе с медиками Касым-Жомарт Токаев выразил им признательность за самоотверженный труд и поздравил сотрудников центра с Международным днем медицинской сестры, который отмечается во всем мире 12 мая.