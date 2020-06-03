Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси – Токаев

Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси, завил глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Комсомольская правда» , опубликованном в среду.

«Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Приоритетное направление – дальнейшее развитие интеграции в рамках упомянутых организаций», - сказал Токаев.

Президент отметил, что для Казахстана большой интерес представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.

«Развивая кооперационные связи, создавая общий рынок товаров, услуг, рабочей силы, усиливая инвестиционную привлекательность государств-участников союза, мы могли бы превратить ЕАЭС в эффективную структуру глобального масштаба. Работа в этом направлении последовательно продвигается. К 2025 году будут сформированы общие энергетический, финансовый рынки. Перспективным направлением является цифровое взаимодействие», - отметил он.

При этом Токаев признал, что иногда даже на самом высоком уровне в ЕАЭС «бывают острые дискуссии», но все страны стремятся сделать союз «более успешным, авторитетным, привлекательным».

«Ведь равнодушие – это верный признак деградации», - считает Токаев.

Вместе с тем он отметил, что Казахстану интересен российский опыт цифровизации таможенных операций и налогового администрирования. Глава государства считает, что в области цифровизации налогового администрирования Россия занимает лидирующие позиции в мире.

«Таможенные органы внедрили технологии, практически полностью исключающие участие человека – автоматическую регистрацию и автоматический выпуск деклараций. В этом плане для Казахстана интересна российская модель интеллектуального пункта пропуска. Пристального внимания заслуживает и ваша практика усиления налогового контроля и применения технологий больших данных», - сказал он.