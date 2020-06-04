Доходы «Самрук-Казына» сократятся на триллион тенге по итогам 2020 года

Из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и изменения курса тенге доходы фонда «Самрук-Казына» сократятся с 1,2 трлн тенге до 167 млрд тенге по итогам 2020 года, сообщил в ходе заседания совета фонда председатель правления Ахметжан Есимов.

«Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть, изменение курса национальной валюты оказали свое негативное влияние. Чистый доход фонда в этом году планируется, что снизится с 1,2 трлн тенге, до 167 млрд тенге. Наибольшее снижение ожидается у «КазМунайГаза» - потери чистого дохода (составили - V) на 83%, снижение объемов авиа и железнодорожного пассажирооборота - до 40%», - сообщил Есимов.

Вместе с тем по итогам 2019 чистая прибыль фонда увеличилась в два раза по сравнению с 2018 годом и составила 1,2 трлн тенге, рост доходов от реализации составил 31%, чистая стоимость активов выросла на 30%. Кроме того, создан финансовый резерв, погашен внешний долг на 8 млрд, что «способствовало исключению курсового риска на 1 трлн тенге, а также снижению ежегодной потребности в валюте для обслуживания долга на 269 млрд тенге».

«С учетом текущей ситуации мы оптимизировали капитальные операционные расходы нашей компании на сумму 429 млрд тенге. Все это позволило создать определенный финансовый резерв, который на сегодня обеспечивает функционирование всех предприятий энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслей, сохранение производственного персонала без их сокращения и своевременную выплату зарплаты работникам», - пояснил Есимов.