Минфин Казахстана заявил о занижении Кыргызстаном данных по импорту и экспорту в 10 раз

В комитете госдоходов министерства финансов Казахстана посчитали, что Кыргызстан в 10 раз занижает данные по экспорту и импорту товаров, а цены на товары производства КНР занижаются до 400 раз. Все это наносит урон казахстанскому бюджету, заявляют в КГД.

По данным ведомства, за полтора года (январь 2019 – июнь 2020) из Кыргызстана в Казахстан и Россию проследовало 79 163 автотранспортных средства, без учета транзита под таможенным контролем. По результатам мониторинга процесса перемещения товаров через государственную границу КГД по экспортному контролю выявлено 389 попыток вывоза товаров, включенных в перечень изъятия (наложено административных штрафов на сумму 133 млн тенге); 2 302 попытки вывоза товаров, на которые установлены запреты и ограничения (нефтепродукты, медицинские маски, медицинские перчатки, лом цветного и черного металла, лесоматериалы, картофель, мука и т.д.); 181 факт несоблюдения норм экспортного контроля (химикаты, взрывчатые вещества, рентген аппараты).

«Также имели место попытки незаконного вывоза природного урана – возбуждено уголовное дело, патроны для оружия военного образца – без разрешения на транзит продукции уполномоченного органа РК в области экспортного контроля)», - добавили в комитете.

Что касается ввозимых товаров, то здесь зарегистрировано 2,6 тыс. фактов оформления товаросопроводительных документов на фиктивных получателей (непричастных к импорту и банкротов); 6 тыс. фактов лже-транзита – это 20% от всего потока товаров из Кыргызстана, заявленного в качестве транзита (со стороны РФ выявлено 7,7 тыс. фактов).

По данным КГД, мониторинг обеспечил 2,6 тыс. дополнительных налоговых отчетов по НДС на сумму 2,1 млрд тенге. Особое внимание было уделено соответствию товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных. И из 1 547 тематических налоговых проверок автомашин, следовавших из Кыргызстана, в 1505 случаях были выявлены нарушения что составляет 98%, заявляют в комитете госдоходов.

«Подавляющее большинство нарушений – несовпадение ввозимых из Кыргызстана товаров с наименованиями, указанными в товарно-транспортных накладных. Кроме того, цены товаров производства КНР указанная товарно-транспортных накладных значительно ниже цен на аналогичные товары в нашей стране. В отдельных случаях – до 400 раз. Это влечет недопоступлению НДС в бюджет РК и стран партнеров. Что касается общих цифр, то данные экспорта КР и импорта РК существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз. По их информации экспорт в РК за 9 месяцев 2019 года составил 18 млрд тенге, а по нашим – 186 млрд тенге. С учетом фактов занижения стоимости и лже-транзита расхождения будут еще больше», - отмечают в казахстанском ведомстве.

Боле того, заявляют в комитете, объем китайских товаров, ввозимых из Кыргызстана в Казахстан и Россию, в 2 раза превышает объем официального импорта в КР из КНР. В частности, по даным КГД, в прошлом году в Кыргызстан из Китая импортировано 75 тыс. тонн товаров, а экспортировано (в РК и проследовало в РФ) – 149 тыс. тонн.

«Такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету РК и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес. Тогда как в соответствии со статьей 3 Договора о ЕАЭС, основными принципами функционирования ЕАЭС являются обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон, а также соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции» - подчеркивают в комитете.

Здесь напомнили, что и в течение прошлого года, и в этом году были неоднократные встречи на разных уровнях, где обсуждалась необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров. При этом для пресечения теневых оборотов импорта и лже-транзита важно взаимодействие компетентных органов.

«Казахстанские фискальные органы проводят онлайн обмен предварительной информацией из экспортных деклараций с Республикой Узбекистан. С этого года также с КНР. Проводится работа и с другими странами. Предложения по взаимодействию направлялись и в адрес кыргызской стороны. Однако наши запросы в решении проблемы остаются без ответа», - заявили в ведомстве.

В целом, по данным комитета госдоходов, поступления НДС из стран ЕАЭС за прошлый год увеличились в 1,2 раза или на 122 млрд тенге.