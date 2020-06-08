ВВП Казахстана снизится на 0,9% по итогам года, прогнозирует Миннацэкономики

ВВП Казахстана снизится на 0,9% по итогам года, сообщил на отчетной встрече с населением в понедельник министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В прошлом году мы ожидали рост экономики на 2020 год на уровне 4,1%. Таким был первоначальный план. В апреле текущего года было проведено уточнение показателей социально-экономического развития. Рост на 2020 год с учетом всех факторов ожидается отрицательным. Согласно утвержденному прогнозу рост экономики будет минус 0,9%. То есть если сравнить с первоначальным планом, разница между первоначальным прогнозом составляет почти 5 процентных пункта», - сказал Даленов.

Министр напомнил, что по итогам четырех месяцев ВВП Казахстана снизился на 0,2%, а годовая инфляция в мае ускорилась до 6,7%.

Он отметил, что экономики всех стран «столкнулись с большой неопределенностью», и все страны принимают активные меры по их поддержке.

«В текущей ситуации важно оперативно реагировать на любые изменения ситуации, принимать превентивные меры. Поэтому приняты антикризисные меры, комплексный план, действует специальная государственная комиссия, обеспечивается тесная, обратная связь», - сказал глава Миннацэкономики.

Согласно расчетам Всемирного банка, в 2019 году экономика Казахстана выросла на 4,5% благодаря увеличению внутреннего спроса. Однако в 2020 институт развития прогнозирует сокращения ВВП в 0,8-3% по причине сокращения внешнего спроса на нефть и промышленные товары, спровоцированного пандемией коронавируса. Между тем Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Казахстана из-за последствий пандемии в 2020 году сократится на 2,5%.