​Всемирный банк ожидает сокращения ВВП Казахстана на 0,8-3% в 2020 году

Согласно расчётам Всемирного банка, в 2019 году экономика Казахстана выросла на 4,5% благодаря увеличению внутреннего спроса. Однако в 2020 институт развития ожидает сокращения ВВП в 0,8-3% по причине сокращения внешнего спроса на нефть и промышленные товары, спровоцированного пандемией коронавируса, говорится в опубликованном докладе института развития.

Уровень годовой инфляции постепенно рос из-за повышения цен на продукты питания, достигнув в феврале 2020 года верхней границы коридора Национального банка в 4-6%. Уровень бедности сократился до 8,4%. Объём инвестиций увеличился на 12,9%, большая часть которых направлялась в нефтегазовую отрасль и жилищное строительство. Ненефтяной дефицит бюджета увеличился на 0,8% до 8,1% процента ВВП. Его расходы превысили доходы вопреки улучшению сбора налогов и выделения дополнительных трансфертов из Национального фонда. Основная часть трат была связана с увеличением программ поддержки социально-уязвимых домохозяйств. Государственный долг при этом остался неизменным на уровне порядка 20% от ВВП.

В ответ на экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, власти объявили о пакете фискальных стимулов на сумму 4,4 трлн тенге (5% ВВП). Значительная часть этих средств будет взята из ресурсов Нацбанка и нацкомпаний и будет направлена на финансирование здравоохранения, социальную помощь, инфраструктуру и субсидии для МСБ. Всемирный банк ожидает, что дефицит счета текущих операций страны увеличится до 6 процентов ВВП в 2020 году, основной причиной чему послужит падение цен на нефть и ухудшение условий внешней торговли.

Длительная блокировка деловой активности, реализованная в столице и Алматы, которые совокупно формируют более трети ВВП страны, может парализовать рост ВВП. «Если пандемия продолжит распространяться по регионам и если внешняя экономическая среда не прекратит ухудшаться, в этом случае снижение ВВП в 2020 году может составить целых 3%, что может значительно увеличить уровень бедности», - прогнозируют в институте развития. Вместе с тем Всемирный банк ожидает, что уже в 2021 году ВВП Казахстана вырастет на 3%, а в 2022 году – на 3,7%.

Что касается всех развивающихся рынков Европы и Центральной Азии, то темпы их роста замедлились до 2,2% в силу слабой результативности крупнейших экономик региона - Турции и России. Недавние потрясения на финансовом рынке привели к резкому снижению ВВП Турции, а слабый спрос на нефть ударил по деловой активности России. В феврале 2020 года вспышка коронавируса окончательно прервала начавшийся в новом году процесс восстановления экономического роста.

Характер воздействия пандемии коронавируса на экономический рост в регионе будет зависеть от того, как будет развиваться вспышка заболевания. Если ее удастся, по большому счету, обуздать к середине года, и меры, призванные остановить распространение вируса, в том числе карантин, ограничения на поездки и закрытие межгосударственных границ, будут отменены, то можно ожидать возобновления экономической активности, восстановления функционирования производственно-сбытовых цепей, восстановления и стабилизации финансовых рынков и цен на сырьевые товары.

Но если вирус распространится на большинство стран, усилия по обузданию вспышки заболевания продолжатся и в третьем квартале 2020 года, сохранится напряженная ситуация на финансовом рынке, останутся на низком уровне цены на сырье, а национальные системы здравоохранения продолжат работать на пределе возможностей – тогда последствия для экономического роста окажутся более тяжелыми. В любом случае регион ждет рецессия.